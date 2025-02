Allunyament per la pallissa a un home a Golmés per ser homosexual

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat de guàrdia de Lleida ha dictat llibertat amb càrrecs per a l’home de 32 anys que va ser detingut el dijous de la setmana passada pels Mossos d’Esquadra com a presumpte autor de l’agressió a un home per la seua condició d’homosexual a Golmés. Tanmateix, la jutge ha imposat a l’investigat la mesura cautelar de prohibició d’acostament i comunicació per qualsevol mitjà amb la víctima, segons van informar ahir fonts judicials. El detingut va ser imputat d’un delicte contra l’exercici dels drets fonamentals, un delicte de lesions i un delicte lleu de danys. A part de l’investigat, els Mossos d’Esquadra han identificat dos persones més per la seua presumpta implicació en aquest atac homòfob i no es descarta que acabin sent imputades.

L’agressió es va produir el passat 20 de gener quan hi va haver una agressió a l’exterior de la discoteca Big Ben de Golmés. Un home va clavar un cop de puny a un altre, que va caure a terra, on va continuar donant-li puntades de peu amb uns altres dos companys mentre li cridaven insults homòfobs. La víctima va ser atesa pels seus amics. A més, el seu mòbil presentava desperfectes pels cops (delicte lleu de danys). Posteriorment, l’afectat va presentar una denúncia per l’atac. Arran d’això, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació que va permetre identificar el presumpte agressor principal, que ja tenia diversos antecedents policials. Finalment, dijous passat, va ser arrestat.

Seria la persona que va colpejar inicialment la víctima i la va fer caure a terra. La investigació policial continua oberta per determinar les possibles responsabilitats penals dels dos acompanyants de l’investigat, que també han estat identificats.

L’Observatori contra l’LGTBI-fòbia va registrar un total de 318 incidències a Catalunya durant el 2024, una xifra que suposa un augment del 4,9 per cent respecte a l’any 2023 (303) i del 34,1 per cent respecte a l’any 2022 (237), la majoria a homes homosexuals, amb un 51,9%, seguida de la transfòbia.

Quant als àmbits, predomina la via pública (30,1%), els espais de lleure nocturn (12,3%) i internet i les xarxes socials i l’àmbit laboral (8,8%). Així mateix, aquest any, ja han registrat 23 incidents.