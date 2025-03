Assentar el pavelló i obrir el Sindicat

La zona del pavelló en la qual hi ha prevista la construcció d’un nou edifici per assegurar-lo. - E.FARNELL

Solucionar les deficiències estructurals del pavelló municipal de Linyola i oferir més serveis a la zona esportiva són els objectius del consistori amb la construcció d’un edifici annex a aquest equipament per consolidar-ne l’estructura i oferir un bar, vestidors i sales per a activitats en l’àrea d’esports. El projecte tindrà una inversió d’1,1 milions. Aquests plans compten amb tres subvencions que sumen 900.000 euros del consell superior d’Esports (589.304 euros), del departament d’Acció Climàtica per a l’eficiència energètica (266.750 euros) i de la Diputació (88.000 euros). Segons l’alcalde, Xavier Alís, amb aquesta actuació global “abordarem la seguretat de l’equipament, l’eficiència energètica, ja que s’instal·larà un nou sistema de climatització amb plaques solars, i es dotarà la zona de més serveis”, va dir. Està previst que la licitació es faci ben aviat i que les obres es puguin iniciar abans d’acabar l’any.

Així mateix, el consistori vol abordar també l’adequació de la Sala Sindicat, amb una inversió de 365.000 euros. La sala, que s’ubica a sobre del consultori mèdic a la plaça Planell, no disposa de serveis, climatització, ni de les pertinents sortides d’emergència, entre altres deficiències. Alís va assegurar que l’equipament no disposa de certificat de final d’obra ni de llicència d’activitat, per la qual cosa a començaments del mandat es va decidir tancar la sala a qualsevol ús i traslladar les diferents activitats que hi feien les associacions a altres equipaments públics com la sala 1 d’Octubre, el pavelló o Cal Formiguera. “La nostra prioritat és agilitzar al màxim l’enllestiment aquest espai perquè necessitem equipaments com aquest, malgrat que no podrà ser fins al 2026,” va dir.

Incrementar la seguretat local, l’estalvi d’energia i de la xarxa d’aigua

En pocs dies el consistori instal·larà dos sistemes de seguretat amb càmeres lectores de matrícules en els dos accessos a la localitat que estaran connectades amb un sistema de seguretat dels Mossos d’Esquadra. Es tracta d’una mesura que ha d’incrementar la seguretat dels veïns i que actuarà com a element “dissuasiu” davant de possibles fets delictius, va explicar l’alcalde, Xavier Alís. El consistori també es planteja la creació d’una comunitat energètica d’autoconsum per afavorir i minimitzar la despesa elèctrica als edificis públics, a més de donar la possibilitat als veïns de formar part d’aquesta comunitat. D’altra banda, l’ajuntament contempla la substitució dels comptadors d’aigua analògics de les llars i equipaments per altres de digitals, que permetran obtenir dades de manera més eficient sobre el consum, evitar les pèrdues d’aigua i sectoritzar la xarxa de distribució des de la planta potabilitzadora. Contempla una inversió de 240.000 euros.