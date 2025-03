Puigdemont: “Catalunya no pot tenir un president que mentre el país col·lapsa va a Madrid a dir que tot va com la seda"

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha retret al president de la Generalitat, Salvador Illa, que durant el seu viatge a Madrid digués que “tot funciona com una seda” mentre que el país vivia un dia més de “col·lapse” per les diferents avaries i afectacions en el sistema de Rodalies. Així ho ha dit aquest dissabte en el marc del Consell Nacional de Junts celebrat al Teatre de l’Amistat de Mollerussa. Per la seva banda, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha convidat els militants del partit a no deixar-se dir “insolidaris” després de l’acord per les competències d’immigració. “Catalunya ha estat la nació més solidària per acollir menors. Que no ens donin lliçons d’igualtat”, ha dit.

Puigdemont ha reivindicat el partit de Junts com l’alternativa al Govern actual davant un president que “no li importa el patiment que provoca el col·lapse de Rodalies dia sí i dia també als usuaris del transport, a l’economia del país i a la cohesió social”. En aquest sentit, ha considerat que “no té res de normal” que l’Estat no inverteixi “mai” el que aprova per Catalunya, mentre que "sí que inverteix més diners dels que es pacten a Madrid".

En la mateixa línia s’ha expressat el secretari general, Jordi Turull, qui s’ha referit al govern d’Illa com un govern “avariat com Rodalies” que “no és capaç” de gestionar el sistema de manera “eficient”. Per això, ha reclamat una gestió “integral i sense trampes”.

Sobre l’acord de menors migrants, Turull ha dit que s’han fixat uns criteris “equitatius i justos” per resoldre el conflicte i que “s’ha tingut en compte l’esforç fet”. “Catalunya continuarà sent solidària. El que no pot ser es que alguns donin lliçons i en el moment d’acollir menors mirin cap a un altre costat”, ha sentenciat.

D’altra banda, Puigdemont ha considerat que Catalunya tampoc necessita un Govern que “negui la catalanitat a la Catalunya Nord” i que “miri més” a Madrid. Així mateix, el president de Junts ha acusat Illa de “posar en risc” les inversions industrials per al Camp de Tarragona i a sindicats de defensar els interessos del PSOE i no els dels treballadors. “Nosaltres busquem i trobem solucions allà on els socialistes ni les busquen ni les troben”, ha conclòs.

Així mateix, el president de Junts ha tret pit d’oferir “solucions” a les polítiques migratòries i sobre la llengua catalana. “Per què us penseu que es parla català al Congrés?”, ha preguntat Puigdemont, qui també ha destacat que el partit ofereix propostes entorn la multireincidència i les ocupacions il·legals.