Quatre detinguts per cultivar marihuana en un antic molí de Bellvís
Els arrestats tenen entre 19 i 39 anys
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres quatre homes, d’entre 19 i 39 anys, com a presumptes responsables d'una plantació de marihuana en un immoble a Bellvís. Estan acusats dels delictes de pertinença a grup criminal, contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
Segons ha explicat la policia catalana, a principis d'abril va ser alertada per una activitat sospitosa en uns edificis del que antigament havia estat un molí i tot apuntava que es podrien trobar davant d’una plantació de marihuana aprofitant els espais abandonats.
Agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Mollerussa es van fer càrrec del cas i amb unes vigilàncies discretes inicials van detectar tots els indicis que confirmarien les sospites inicials: accessos i finestres bloquejades, connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica i sorolls de compressors d’aire condicionat. A més van constatar que el lloc havia estat llogat per un ciutadà estranger.
Durant les vigilàncies els agents van detectar una furgoneta de lloguer de gran volum que va descarregar material discretament i que va poder ser aturada posteriorment a pocs quilòmetres del lloc. En identificar els ocupants, els investigadors van trobar que tenien registres anteriors relacionats amb el cultiu de marihuana.
Un dies després van observar com arribava de nit al recinte un camió lleuger amb cistella telescòpica i com dos homes vestits d’operaris manipulaven el pal de la llum. Amb llum de dia els investigadors van veure que havien establert una nova escomesa elèctrica fraudulenta.
Davant les evidències, i un cop consensuat amb el jutjat d’instrucció de Balaguer, els Mossos van actuar al recinte el 6 de maig. Així, a primera hora del matí un dispositiu conjunt de l’ARRO, agents d’investigació i de seguretat ciutadana van accedir al lloc. A l’interior van localitzar i detenir quatre homes que s’encarregaven de cultivar les plantes, assegurar l’explotació i treballar en l’ampliació de l’espai de cultiu.
Pel que fa a la plantació, van trobar quatre estances plenament equipades pels cultiu indoor. Dos amb 260 plantes en fase de creixement i dos més amb 264 plantes de dos metres d’alçada, plenament desenvolupades i carregades de cabdells a punt de ser recol·lectats. També disposaven d’un espai d’assecat i envasat, amb calefactors, ventilació i malles per depositar el material que ja estava preparat per rebre la nova collita. En aquest lloc encara van trobar 465 grams de cabdells, així com l’equipament i material de pesatge de precisió i per envasar al buit la marihuana.