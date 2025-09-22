Els morts trobats en un pis a la Bordeta de Lleida estaven un al menjador i l’altre en una cadira
Encara no han transcendit detalls de l’autòpsia per determinar les causes de la defunció
Els Mossos d'Esquadra seguien aquest diumenge investigant les circumstàncies de la mort dels dos homes de 74 i 33 anys els cadàvers dels quals van ser trobats a primera hora de dissabte en un pis del carrer Puigverd de Lleida, a la Bordeta. Encara no han transcendit detalls de l’autòpsia per determinar les causes de la defunció.
Pel que fa als cossos sense vida, un dels homes es trobava al menjador i l’altre assegut en una cadira i en avançat estat de descomposició, per la qual cosa la mort es va produir dies enrere.
Els investigadors van trobar molt desordenat l’habitatge –que va quedar precintat–, si bé no hi havia senyals de finestres ni la porta de l’habitatge forçades. De fet, els Bombers van tardar prop de mitja hora a poder obrir la porta, que era de seguretat.