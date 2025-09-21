SUCCESSOS
Investiguen la mort de dos homes trobats en un pis de la Bordeta
De 74 i 33 anys, portaven diversos dies sense vida i esperen els resultats de l’autòpsia
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort de dos homes els cadàvers dels quals van ser trobats a primera hora de la tarda d’ahir en un pis del carrer Puigverd, al barri de la Bordeta de Lleida. Es tracta de dos adults de 74 i 33 anys, que no són família i tot apunta que portaven diversos dies sense vida. Els investigadors que van acudir al domicili no van trobar signes externs de violència en la primera inspecció al domicili, però no descarten cap hipòtesi.
La troballa dels cadàvers va tenir lloc a les 14.00 hores en un pis situat en un baix del número 8 del carrer Puigverd. Al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que sembla, feia diversos dies que no se sabia res dels dos homes. A més, l’habitatge desprenia una forta fetor. Ningú no obria la porta per la qual cosa van haver de ser els Bombers els que van enderrocar-la perquè hi accedissin els policies i sanitaris. Els efectius van trobar els cossos sense vida de dos homes i, pel seu aspecte, tot apuntava que portaven dies morts. Posteriorment, els investigadors dels Mossos van identificar les víctimes, dos homes de 74 i 33 anys. El primer seria l’amo de l’habitatge. Al lloc van acudir familiars d’almenys un d’ells i van haver de ser atesos pels sanitaris davant de la tragèdia. Al voltant de les 16.00 hores es va portar a terme l’aixecament dels cadàvers, que van ser traslladats a l’Institut de Medicina Legal de Lleida on està previst que se’ls practiqui l’autòpsia, que ha de determinar les causes exactes de la defunció. Els investigadors no van trobar signes externs evidents de violència si bé no van descartar cap hipòtesi. Es van entrevistar amb veïns i familiars a la recerca de detalls per aclarir el cas.
Val a recordar que el 10 d’abril del 2022 va ser assassinat un taxista a la Bordeta. El crim es va produir al carrer Sifó. Va tenir lloc cap a les 2.30 hores de la matinada quan un ciutadà va trucar al 112 per alertar que hi havia un home malferit a uns 50 metres d’un taxi amb la porta oberta i el motor en marxa. L’havia matat un client que li havia assestat 20 punyalades. Després de més d’un any i mig d’investigació, els Mossos, l’octubre del 2023, van detenir un jove de la Mariola de 22 anys com a presumpte autor. Està pendent de judici.