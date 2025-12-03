Construiran un edifici de serveis per connectar la zona esportiva a Bellvís
Per als usuaris de les piscines, el pavelló i el camp de futbol
L’ajuntament de Bellvís ha tret a licitació la construcció d’un nou edifici de serveis públics a la zona esportiva municipal, amb l’objectiu de millorar i unificar l’atenció als usuaris de les piscines, el pavelló i el camp de futbol.
El contracte ascendeix a 752.604,17 euros i contempla un edifici d’uns 180 metres quadrats de superfície, adossat al pavelló i a l’edifici de les piscines, que actuarà com a peça de connexió entre ambdós. Es concep com un espai polivalent amb sala diàfana, cuina i barra, destinat a acollir activitats socials, culturals i lúdiques, així com a donar servei al conjunt de la zona esportiva, tant en el dia a dia com en esdeveniments i festes.
L’alcaldessa de Bellvís, Sílvia Escalé, destaca que l’actuació permetrà “connectar de forma molt més còmoda les piscines, el pavelló i el camp de futbol en un moment de molta activitat per a les entitats esportives del municipi”, amb referència al club de bàsquet, els equips de futbol masculins i femenins i el club de patinatge.
A l’estiu, les piscines municipals registren al voltant d’un miler d’abonats, la qual cosa concentra bona part de l’activitat veïnal en aquest àmbit. L’obra es finançarà amb càrrec al Puosc 2025-2029.