Guissona estrenarà al febrer un nou pàrquing gratuït de seixanta places

La zona on s’habilitarà el nou pàrquing de la localitat. - X. SANTESMASSES

L’ajuntament de Guissona posarà en funcionament el mes de febrer un nou pàrquing gratuït de seixanta places al costat de la plaça del Mil·lenari. Es tracta d’uns terrenys de 1.700 metres quadrats situats a l’entrada de la carretera de Sant Guim de la Plana.

Segons l’alcalde, Jaume Ars, l’objectiu és millorar la seguretat de vehicles motoritzats als carrers i reduir el nombre de cotxes aparcats als carrers. A més a més, “el projecte millorarà la circulació per als vianants”.

El projecte es durà a terme seguint la mateixa línia que els altres cinc pàrquings del centre urbà. Es tracta de terrenys cedits a precari per un propietari i que es condicionaran com a zona d’estacionament. D’aquesta forma, Guissona compta amb més de dos-centes places d’estacionament entre els pàrquings habilitats al carrer 11 de Setembre, carrer de les Eres, carrer Montsec, plaça Francesc Macià i carrer del Tint. A aquests cal sumar-li el pàrquing públic gratuït dissenyat el 2016 i que està situat entre els carrers Verge del Claustre i Notari Josep Faus amb una capacitat per a vuitanta vehicles.

Segons el primer edil, l’objectiu és descongestionar el trànsit i els estacionaments de les zones que circumval·len Guissona i facilitar l’accés a la zona històrica, que és una àrea de circulació exclusiva per als vianants per afavorir el comerç i també l’accés als equipaments públics de les escoles i a l’ajuntament. Als barris que circumval·len la localitat es va establir fa anys una zona d’estacionament regulat de forma horària amb una estada màxima de noranta minuts, segons indiquen fonts municipals.