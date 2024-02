El grup de jazz Afroblue, 25 anys en l'excel·lència

El grup de jazz Afroblue s’acomiada avui a l’Ateneu de Guissona després de 25 anys de jazz català d’elit amb accent de Lleida. Han batejat el concert com a Coda, una paraula relativa al passatge final d’un moviment musical. Un concert que començarà amb la mítica peça de Xavi Algans Me siento Flex, que va ser la primera carta de presentació del grup fa un quart de segle.

Mantenir-se en l’elit del jazz català durant tants anys només s’entén per l’amistat i connexió que aflora entre els músics d’Afroblue i per l’èxit d’una formació que, malgrat atrevir-se amb una música minoritària, ha sabut estar en l’altura dels millors a tots els grans festivals de jazz de l’Estat, entre aquests els de Sant Sebastià, Terrassa, Barcelona i Lleida.Fins ben entrats els anys 80 als pobles la música s’aprenia de forma rutinària. Hi havia un sabater o un fuster que, amb els mètodes Laz o Solfeig dels Solfejos, ensenyaven a llegir música. Després els aprenents s’especialitzaven en un instrument fins a tocar en una cobla, una banda, un conjunt o una orquestra. Era un sistema no reglat que requeria un gran esforç. Si a més el que volien era estudiar un instrument com la guitarra o tocar una altra música que no fos la de les festes majors o la de les cercaviles, ho tenien magre.

Això canvia a partir dels anys 80. El 1979 s’obre a Barcelona el Taller de Músics, que va permetre endinsar-se en altres músiques com el rock, el jazz o el flamenc. També molt entrats els 80 apareixen les escoles de música que canviarien el panorama. Per sort, tocar un instrument ha passat de ser una gesta a ser habitual.

Un de productes d’aquesta transició va ser Afroblue, que ha gravat els seus discos amb el segell de Lleida Quadrant Records. Els seus integrants es van conèixer a començaments dels 90 al Taller de Músics de Barcelona, i el 1999 apareixien per primera vegada als escenaris alternant composicions pròpies amb estàndards de jazz i pop en els quals tenia un paper protagonista la improvisació. Han aconseguit formar part de la vibrant escena del jazz d’autor a Catalunya, on han estat un dels grups de més llarga trajectòria. Destaquen per la connexió directa entre la seua música i l’espectador. Els seus membres són el barceloní Gabriel Amargant, saxo alt; el músic d’Argentona Xavier Figuerola, saxo tenor i soprano; Xavi Algans, de Figueres, al piano; Pepo Domènech, de Terrassa, al baix i el contrabaix, i Ricard Grau, de Guissona, a la bateria. Aquesta nit a les 20.30 hores s’acomiaden amb el millor jazz, que és el que han fet durant aquests 25 anys.