La Passió es modernitza

La Passió de Cervera inicia diumenge una nova temporada sota el lema de la modernització: les representacions seran una mica més breus i duraran uns deu minuts menys que l’any passat, mentre que algunes escenes es reescriuran per fer-les més àgils, segons va explicar una de les directores, Mariona Dalmases.

En anys anteriors ja es va reduir el temps de la primera i la segona part de l’obra. Aquest any, els responsables de la Passió escurçaran la part final de l’espectacle. En concret, es modificarà l’escena de La Resurecció i la Baixada de la Creu, que fins ara eren les parts de la representació que transcorrien amb més lentitud. També canviarà l’escena del Mercat, que té lloc abans de la del Diumenge de Rams. D’aquesta manera, l’obra passarà de les cinc hores en les seues primeres representacions a durar aquest any dos hores i vint minuts amb dos parades.La nova edició de la Passió tindrà sis representacions, el 17, 23 i 29 de març i el 6, 13 i 20 d’abril. Totes seran en llengua catalana i hi haurà una renovació dels actors en els papers principals. Entre aquests destaca el de Jesucrist, que estrenarà Arnau López, si bé continuaran tant Xavier Joan com Xavier Lozano. Dalmases va anunciar també relleus en papers com el de Llàtzer, el soldat Malco, Sant Joan i Marta. “Tots han sortit del mateix planter d’actors de la Passió”, va recalcar.

Els espectadors veuran també la renovació en la il·luminació de l’obra, amb noves lluminàries amb tecnologia led. Els assajos van començar el mes de gener passat i la direcció artística va a càrrec de Tate Bonjoch, Jaume Mercadé, Jaume Rossich, que s’estrenen en el càrrec, i de Gemma Palà i Mariona Dalmases. Segons va indicar el president del patronat, Xavier Cañabate, després de la temporada de la Passió es renovarà íntegrament l’escenari, de quaranta metres de longitud, amb un cost de més de 600.000 euros.