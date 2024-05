La Paeria de Cervera negocia que el Gran Teatre sigui un equipament municipal

La Paeria de Cervera ultima negociacions amb el patronat del Gran Teatre de la Passió perquè l’edifici passi a ser de titularitat municipal. És una reivindicació del mateix patronat, que reconeix que no poden costejar les despeses de mantenir aquest immoble, que ascendeixen a uns 100.000 euros a l’any.

El traspàs es planteja en el marc de les obres previstes per canviar l’escenari, en les quals l’ajuntament ha d’aportar la meitat dels 500.000 euros necessaris per fer-ho. La Generalitat aportarà la resta.

L’alcalde, Jan Pomés, considera que això permetria al patronat dedicar tots els seus esforços a la representació teatral de La Passió i la ciutat tindria un teatre amb capacitat per a 1.600 persones, en un enclavament únic al centre de Catalunya. “Compliria una funció de país, a més de la que compleix a nivell municipal”, va dir.

L’aportació al Gran Teatre és una de les inversions previstes al pressupost del 2024, que es va aprovar ahir amb els vots del govern de PSC i Junts. Ascendeix a 13 milions d’euros, la qual cosa representa un augment del 16% respecte a l’any passat. La partida d’inversions és de 2,4 milions, davant els 1,8 milions del 2023.

Les actuacions més importants es concentraran en la millora de vials públics, Sant Domènec, l’antiga escola de música, l’antiga biblioteca i el monument a la Generalitat. Pomés va explicar que el dèficit de 600.000 euros es cobriria amb el romanent de tresoreria. L’edil d’ERC a l’oposició Joan Santacana va criticar que no han tingut temps d’estudiar al detall els comptes, ja que “se’ns van entregar dilluns”.

Per al portaveu de SiF, Joan Prat, és preocupant la venda de terrenys prevista de 330.000 euros, ja que suposa, va dir, descapitalitzar la Paeria per pagar deutes.

Digitalitzen el treball del consistori per guanyar eficiència

L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, ha encarregat a quatre tècnics municipals iniciar el procés de digitalització del conjunt de processos administratius i tècnics de l’ajuntament. Això permetrà millorar les tramitacions i l’eficiència dels diferents departaments de treball. Cada treballador haurà de traslladar al núvol els seus coneixements administratius i tècnics, de manera que es crearà una guia de treball que serà assequible per a qualsevol funcionari. Per a Pomés serà una “ment comuna de tota la Paeria” que permetrà consultar els processos tècnics i obres de qualsevol edifici municipal, així com de qualsevol treball.