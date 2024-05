Triple repte de billar clàssic

La capital de la Segarra està immersa des de dimarts passat, i fins diumenge vinent, en l’organització dels tres campionats d’Europa de billar clàssic. És la primera vegada que s’organitzen en una mateixa ciutat i, sens dubte, és el repte més important en els 56 anys de trajectòria del club de billar del Casal de Cervera.

Segons el director esportiu, Sergi Garriga, “el reconeixement més gran a l’esforç que hem portat a cap és la resposta per part del públic de Lleida, que cada dia, de les nou del matí a les nou de la nit, omple les 100 butaques de la sala de billars”. Per la seua part, el delegat de la Confederació Europea de Billar, Carles Borrell, va dir que escollir Cervera com a seu té un doble motiu. D’una banda, homenatjar l’històric jugador Francesc Fortiana, l’any que es compleix una dècada de la seua mort. D’una altra, confiar en l’escola de billaristes que va deixar Fortiana, que fan del club de Cervera un dels grans de l’Estat a l’hora d’organitzar esdeveniments importants.

En l’actualitat, Cervera té grans billaristes com Sergi Garriga, Mateu Carbonell, Josep Serarols o Xavier Puig, que lideren les primeres categories del joc curt. A més, compta amb un equip format per més de quaranta jugadors i col·laboradors que s’ocupen de l’organització dels campionats. Tot està molt repartit. La part digital la porta a terme Francesc Suau, de la part tècnica se n’ocupa Ramon Ribalta, l’organització la lideren Sergi Garriga i Josep Planes, el manteniment de la sala està a càrrec de Josep Serarols, i, finalment, un equip complet de deu àrbitres federats que s’ocupen d’atendre les partides. D’aquesta manera, el billar a Cervera compta des de fa dècades amb un capital humà compromès i gairebé únic. Això ha portat a organitzar des del 2003 fins avui un total de quatre campionats d’Europa i un campionat del món el 2009. A aquests cal sumar 11 campionats d’Espanya i una vintena de campionats de Catalunya de la lliga d’honor. De fet, per a gairebé tots els billaristes espanyols i europeus, el de Cervera és un club de referència tant en qualitat de joc com en el nivell organitzatiu.

Val a destacar també que l’àmbit del club de billar del Casal és molt ampli. Així, atreu diàriament jugadors de les comarques de l’Anoia, de la Conca de Barbera, i també de tot el pla de Lleida. A més de la Segarra, atreu jugadors de l’Urgell i del Pla d’Urgell. El volum de jugadors del territori és de més del 80 per cent del total de jugadors que té el club. Sens dubte, el mèrit d’aquest capital humà va començar a dissenyar-se amb Fortiana, si bé avui dia el club ha sabut agafar el relleu i impulsar-lo més encara.El Club de Billar del Casal de Cervera es va constituir el 27 d’octubre del 1967. El 4 de novembre es va estrenar el primer billar amb una exhibició de Joaquim Domingo. En la mateixa jornada es va celebrar la final del Campionat de Catalunya al quadre, entre el barceloní Ramon Aguilera i el jugador de Mollerussa Eduard Brufau.