Culminen 8 anys després la reforma del centre cultural de Sant Domènec de Cervera

La Paeria de Cervera ha aprovat el projecte de l’última actuació de la rehabilitació del centre cultural de Sant Domènec després de gairebé una dècada. Els treballs consisteixen en la reparació de la coberta del cimbori i dels murs exteriors de la capella de Sant Tomàs afectats per les humitats. Segons va explicar l’alcalde, Jan Pomés, l’obra consisteix a reforçar aquestes estructures i a substituir la coberta interior de fusta del cimbori. En total, les obres compten amb un pressupost de 128.151 euros. L’ajuntament de la localitat preveu ubicar a l’espai de la capella de Sant Tomàs una sala polivalent per a petites audicions i actes de les entitats, mentre que la nau central, amb una capacitat per a 200 persones, està actualment destinada a grans esdeveniments.

Està previst que durant aquest semestre culminin també els treballs d’il·luminació i climatització de l’edifici, així com els de la capella del Roser, on s’ubicaran uns camerinos.L’any passat es va actuar en la consolidació de les muralles del castell a l’entorn de Sant Domènec. Es va aixecar un mur de contenció i es va portar a terme la canalització de les aigües pluvials per evitar que les humitats es filtrin a l’espai cultural.

En total, aquests treballs contemplen una inversió de 450.000 euros. La remodelació del temple dedicat a Sant Domènec va començar fa una dècada amb aportacions del Pla de Barris i del Pla d’Obres de la Generalitat. Es calcula que quan s’hagi acabat s’hauran invertit més de 2 milions d’euros. El temple està datat al segle XV i formava part de les dependències del monestir que portava el mateix nom, que va quedar devastat durant la Guerra del Francès.