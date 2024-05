Pilates per envellir millor a Torrefeta i Florejacs

Un grup de quatre estudiants de tercer curs del grau d’Educació Social a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), entre els quals figura Aida Santesmasses, de Guissona, ha quedat segon en la cinquena edició del premi Raimon Badia, organitzat per la cooperativa d’iniciativa social Doble Via, al qual es van presentar 25 projectes.

Ho ha fet amb un projecte social inspirat a Torrefeta i Florejacs i que porta per títol Envelliment actiu en l’àmbit rural: Pilates per a la gent gran al municipi de Torrefeta i Florejacs (la Segarra). Es tracta d’un projecte d’activitats innovadores dirigides a persones grans centrant-se en l’envelliment actiu. Aquest es va desenvolupar durant l’últim semestre del 2023 en el marc de l’assignatura Planificació i avaluació en el camp de l’educació social. Santesmasses, l’alumna de Guissona participant en el projecte, explica que “vam voler portar-lo més enllà per donar-lo a conèixer, pensant que és una proposta atractiva ja que pretén millorar la qualitat de vida de les persones grans dels micropobles de Torrefeta i Florejacs a través de l’activitat física i comunitària, la qual cosa promou espais de socialització”. Santesmasses destaca que “és un projecte que ja s’està duent a terme en molts municipis encara que no de forma oficial i amb aquesta iniciativa pretenem també donar-lo a conèixer per arribar a més persones pel benefici que suposa”.