Sant Ramon organitza el seu primer Mercat d'Estraperlo

L’associació la Mansa de Sant Ramon, col·lectiu que promou activitats participatives, va organitzar ahir al passeig Sant Jordi el seu primer Mercat d’Estraperlo, Intercanvi i Segona Mà. En total setze paradistes d’aquest municipi amb quatre nuclis agregats van muntar estands de llibres, roba, joguets, objectes antics i manualitats. Es va prolongar fins a les 15.00 hores amb un dinar popular i música del duo Forty Miles que va ambientar la jornada. La Mansa és un col·lectiu de joves que des de fa uns anys organitza tota mena d’activitats culturals i esportives participatives com són, entre altres, el Laberint de Palla, la Ninotada, propostes de Microteatre, la Fira Birra, carreres d’orientació i també debats com per exemple el de parcs eòlics.