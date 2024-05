Rehabiliten la Casa de la Mestra de Palou per a dos habitatges socials

Torrefeta i Florejacs iniciarà al juny els treballs per condicionar l’antiga Casa de la Mestra de Palou, un edifici catalogat, per a dos habitatges socials. L’obra té un pressupost total de 153.781 euros. La proximitat amb bonÀrea fa que hi hagi una gran demanda d’habitatges a les poblacions properes a Guissona. Les obres es portaran a terme durant aquest any i no es descarta en un futur adequar els baixos com a local social.