La festa dels paletes

Els professionals de la construcció van celebrar ahir a Cervera la seua festa patronal, Sant Antoni. Es tracta d’una tradició ancestral que convoca cada any a les 7 del matí els paletes al temple dedicat al seu patró. De fet, gràcies al treball voluntari dels paletes, l’església, originària del segle XIII, s’ha pogut mantenir fins avui. Unes setmanes abans de la celebració, el col·lectiu dedica de forma altruista uns dies a reparar el temple perquè es pugui celebrar l’homilia. Després de la missa al barri de Sant Francesc, s’ofereix un dinar. Antigament els membres del gremi també organitzaven un viatge d’un dia amb autocar. Fins fa uns anys l’església només s’utilitzava per a aquesta festa.

En la jornada participen també veïns i, des de fa més d’un any, l’associació Amics de Sant Francesc, que projecta recuperar el conjunt monumental. Segons Jose Aldomà, el més important és la consolidació de la coberta de l’església. Per a això, juntament amb la Paeria estan negociant amb el bisbat la cessió de l’església per a usos culturals, i amb la Generalitat, ajuts per a la seua recuperació. Dissabte passat el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, va visitar l’església en el transcurs d’una jornada a jova de l’entitat.Aquest any, per culminar els actes de Sant Antoni, està prevista dimarts a l’església la jornada de clausura de l’Aula d’Extensió Universitària que estarà dedicada a la historiadora Maria Teresa Salat, que va morir fa un any. A partir de dissabte tindrà lloc una exposició retrospectiva de fotografies de Salat i dimarts a les 18.00 hores, una taula redona amb Salat, L’ànima de la cultura a Cervera.El convent, que compta amb més de mitja hectàrea, va ser edificat durant la primera meitat del segle XIII per l’orde franciscà.