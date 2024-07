L'aire que inspira Iesso

L’aire, el segon dels quatre elements de la naturalesa, presidirà la 27 edició del Mercat Romà. És el regne de Júpiter, divinitat dels fenòmens atmosfèrics.

La celebració oferirà en els seus dos dies, avui i demà, mig centenar de propostes culturals i lúdiques al centre històric de Guissona. Segons la tècnica Claustre Oliveres, en el muntatge participen la pràctica totalitat d’entitats locals, que els últims dies han ambientat els carrers de la localitat.El Mercat Romà allotjarà d’una banda unes 40 parades als carrers Fluvià, Bisbal i la Font. De l’altra, mig centenar de propostes entre muntatges itinerants i fixos que van des d’espectacles de circ fins a desfilades de legions. La plaça de l’ajuntament acollirà la lluita de gladiadors; la plaça Sant Felip Neri, les narracions de Patrícia McGill; les Fonts de la Vila, l’espai de refrigeri a càrrec de l’associació de dones Nèvia, i els carrers Sant Magí i Vell Pla oferiran tallers i propostes de construccions romanes.La celebració del Mercat Romà començarà avui divendres a les 18.00 hores a la plaça Sant Felip Neri amb la desfilada de vestits d’època romana a càrrec del Taller de Costura de Guissona. A les 19.00 es presentarà al Museu el llibre Retorn al passat, un conte infantil que explica de manera novel·lada com era la Guissona fa vint segles. El Correbacus tancarà la jornada d’avui.Demà, dia gran de la festa, les activitats començaran a partir de les 10 del matí. La inauguració del Mercat tindrà lloc a la plaça Major a les 11.30 hores amb l’entrega de les claus de la ciutat per part de l’alcalde, Jaume Ars, als Cèsar i Cleòpatra guanyadors de la passada Bacanal.El 27 Mercat Romà finalitza a les 22.00 hores amb l’espectacle de dansa a càrrec de l’Escola Montse Esteve, que té lloc a la plaça Major.

La companyia de dansa Montse Esteve ha dissenyat un espectacle titulat AER, en el qual es podran veure diferents coreografies amb l’aire com a element d’inspiració i música eclèctica de Carlos Valera, Tom Walker, Raimon i Dany Elfman. L’espectacle vol representar la volatilitat i fragilitat de l’aire com a element en el qual es desenvolupen totes les emocions i sentiments de la vida de les persones.Des de la primera edició, fa 27 anys, i sense interrupcions, el tercer dissabte de juliol, a les 22.00 hores, la plaça Major de Guissona es queda petita pel públic que no vol perdre’s l’espectacle de dansa que cada any sorprèn per la seua originalitat i posada en escena. En els seus inicis els ballarins eren joves de la localitat que no estudiaven dansa. Amb els anys l’escola ha incorporat joves ballarins de tot el territori amb molta experiència i nivell i que han fet possible la creació de la companyia estable de dansa de l’Escola Montse Esteve.La companyia està formada per tretze ballarins i s’ha consolidat durant els últims anys com un referent en el món de la dansa de les comarques de Lleida. Ha creat i participat en produccions tan exitoses com Bachendansa amb l’Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior, L’Espill Encantat, Ballem Margarit, Jazzendansa, Erimus Retro, Four Seasons i El trencanous amb l’Orquesta Julià Carbonell.També ha participat en nombrosos certàmens i escenaris de la geografia catalana com La Caldera de Barcelona, Festival Mira’m d’Olot, l’Aquelarre de Cervera, l’Auditori de Lleida o el Teatre Tatrau de Solsona. Montse Esteve considera que és una gran tradició cada any estrenar espectacle nou en la clausura del Mercat Romà i valora positivament l’esforç que fan els ballarins de la companyia que sempre es veu premiada per la resposta que any rere any reben del públic de Iesso.Al finalitzar l’espectacle de dansa comença el recorregut a peu fins les Fonts de l’Estany on 600 patricis participen en la Bacanal.

El Mercat Romà va sorgir com a iniciativa dels comerciants i les entitats de Guissona el 1997 arran de l’èxit de la Bacanal i com a manera de promocionar a nivell turístic i comercial la localitat. Des de la primera edició es va convertir en una de les festes principals que donen nom a Guissona i a la seua ciutat romana.

L’arbre genealògic de Bacus a la ciutat de Iesso

L’històric Jaume Ribalta, propietari del bar Nard de Guissona, fa gairebé tres dècades que prepara la poció màgica de la festa de la Bakanal. El seu compromís amb la festa que tanca la setmana romana és tal que el consistori va aprovar dedicar-li fa 14 anys un gegant, Nardus, que amb un pes de 34 quilos i 2,5 metres d’altura recorda la figura del déu Bacus quan recorre cada una de les celebracions de la setmana de festes romanes a Guissona. A la imatge, Jaume Ribalta apareix al costat del seu net Nilo.La festa romana va inspirar també la creació dels capgrossos Parra, fet a imatge del creador de la Bacanal, Miquel Parramon; el Piteu i la Llúcia, protagonistes dels contes infantils de la localitat; i aquest any Cattus, el gat del Museu de Guissona.