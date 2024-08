Sant Magí arribarà a Cervera amb només cent litres d'aigua

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Cervera repartirà dilluns vinent l’aigua de Sant Magí de la Brufaganya, però només hi haurà cent litres quan l’habitual són uns 500. Segons va explicar el responsable de la festa, Josep Mas, les fonts estan seques aquest any i l’empresa d’aigües de Tarragona s’ha ofert a subministrar un màxim de 100 litres prèviament potabilitzada aconseguida dels pous de la Brufaganya perquè es pugui portar a terme la secular celebració de la Segarra.

L’acte solemne de l’entrada de l’aigua de Sant Magí tindrà lloc diumenge a les 19.30 hores. Serà rebuda per la banda del conservatori de música. Animals de càrrega la transportaran des de la plaça de l’Estació fins al barri de Sant Magí, que aquest any estrena les obres realitzades al temple, danyat el 2021 pel temporal Gloria. És un itinerari festiu i massiu presidit per la imatge del sant, encarnada des de fa tres dècades en la persona de Jordi Casado. La comitiva recorre el centre de Cervera amb els carros i cavalleries que transporten l’aigua i l’espígol. El repartiment de l’aigua casa per casa de la ciutat tindrà lloc durant el matí de dilluns.Cervera fa una setmana que està immersa en la celebració de Sant Magí.

Diumenge passat es va presentar el llibre La Festa de Sant Magí de Cervera. Història, tradició i cultura de Lluís Bellas i Mercè Salsench, que recopila els articles publicats durant trenta anys en els Quaderns de Sant Magí que edita l’associació Amics de Sant Magí de Cervera. A més, durant l’acte es va inaugurar a l’Auditori l’exposició dedicada a la historiadora Maria Teresa Salat, traspassada fa un any. Dijous va tenir lloc el tradicional pelegrinatge fins a les fonts de la Brufaganya per buscar l’aigua de la festa.