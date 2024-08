El servei de pediatria del CAP de Guissona es trasllada a un local proper al centre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei de pediatria del CAP de Guissona va estrenar ahir un nou espai extern del centre sanitari ubicat en un local situat al número 7 del carrer Lleida, a només uns cinquanta metres del CAP i amb entrada des del carrer Sant Pol.

Aquest nou espai disposa de dos consultes i allà s’ha traslladat l’equip de pediatria (pediatre i infermera) de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de Guissona per oferir una millor atenció. Acompanya l’equip una professional de gestió i serveis per realitzar tasques de suport en programació i derivacions.El nou espai atendrà dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8.00 hores a 15.00 hores i dimecres de 14.00 hores a 20.00 hores, i les consultes es concerten amb cita prèvia i la programació es pot fer de forma presencial al mateix local, telefonant al CAP i per internet a través de lamevasalut.gencat.cat.Fora de l’horari d’atenció amb cita prèvia, les urgències s’atendran al CAP.L’espai alliberat al CAP de Guissona permetrà millorar l’activitat a la consulta dels usuaris i professionals, la comoditat i la confidencialitat.Aquest servei del CAP de Guissona va atendre el 2023 més de 10.000 visites: un total de 5.841 de pediatria i 4.842 d’infermeria.