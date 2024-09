Cervera recupera aquest divendres el servei de bus urbà després de cinc anys

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Cervera posarà aquest divendres en funcionament el bus urbà, un servei els objectius del qual consisteixen, segons va explicar l’alcalde, Jan Pomés, en la descongestió de trànsit i la pacificació del centre urbà, així com a facilitar l’accés al centre als veïns, especialment a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda que viuen a la perifèria. D’aquesta manera, el bus tindrà parades a Ciutat Jardí, a Francesc Macià (dos), al col·legi Les Savines, a l’encreuament amb l’avinguda Pirineus, a la travessia de l’N-II, a la plaça del barri d’Ametllers, a la plaça de Sant Magí i al barri de Sant Francesc (dos), sense descartar en un futur incloure’n una altra a l’estació d’autobusos.

L’itinerari arranca a la plaça del Brollador, al costat del restaurant Bonavista, amb sortides a les 9.25 hores i a les 11.45. Inicialment funcionarà els dimarts i els divendres, aquest últim coincidint amb la jornada del mercat setmanal. Ahir dijous al matí es va portar a terme la col·locació dels senyals a les parades. El servei ha estat adjudicat a l’empresa local Cots Alsina.

La Paeria va aprovar el mes de novembre passat una partida per a enguany de 4.645 euros per a les despeses derivades del servei de bus, i una partida anual per als pròxims 10 anys de 18.583,13 per afrontar les despeses del servei. La Paeria va posar en marxa el primer servei de bus urbà el 2016 durant l’últim mandat de Ramon Royes. La línia funcionava, amb alts i baixos, els dies del mercat fins poc abans de la pandèmia, quan va quedar definitivament suspesa. Aleshores el projecte formava part del pla de mobilitat que es va redactar arran de la conversió en zona de vianants de la zona històrica de Cervera.