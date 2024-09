El Centre Excursionista de Guissona celebra els seus 40 anys

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre Excursionista de Guissona va celebrar dissabte passat al pavelló 11 de Setembre el seu 40 aniversari amb un dinar popular que va comptar amb més de 300 participants. En l’acte es va presentar la nova junta de 14 membres presidida per Anna Pla i es va agrair el treball de l’anterior president, Txema Morera. La jornada d’aniversari va comptar al matí amb una caminada popular i amb una prova d’orientació per equips.

El Centre Excursionista Guissonenc és amb 800 socis l’entitat més nombrosa de la localitat i una de les entitats compromeses amb l’activitat de la cultura popular de Guissona. Així, la seua presència ha estat una constant, d’una banda, en l’organització d’activitats pròpies, de les quals destaquen les que organitzen amb el Centre Excursionista de la Segarra com la Marxa dels Castells, pionera a Lleida, de les proves de resistència; la Cursa de Muntaya Alta Segarra de Sanaüja, que aquest any arriba a la divuitena edició; i també les dos o tres sortides de muntanya que l’entitat prepara cada mes.D’altra banda, el Centre Excursionista ha estat una peça clau en la consolidació de les festes de la cultura local, entre d’altres, la festa del carnaval o el mateix Mercat Romà. D’aquest últim, en les seues primeres edicions, van ser el grup que va omplir els carrers d’activitat. Els membres de l’entitat també van ser un impuls important quan Guissona va formar la Colla Castellera, els Margeners.

Segons explica un dels seus fundadors, l’activista cultural Ignasi Ribera, l’entitat va sorgir el 1984 com a iniciativa d’un grup de famílies que van impulsar la creació del Grup d’Esbarjo Gurugú, col·lectiu que pretenia animar la cultura local. Eren aficionats al muntanyisme i van anar fent-se un espai important en el col·lectiu fins a constituir-se com a entitat pròpia.Explica Ignasi Ribera que dels seus inicis destaquen els cursets per aprendre a esquiar, dels quals es va aconseguir omplir només de Guissona dos autocars, “cosa que explica que avui a Guissona hi hagi molts aficionats a l’esquí i a l’esquí de muntanya”. En certa manera, explica Ribera, l’entitat va obrir moltes portes i va sembrar moltes activitats que han contribuït de forma important a altres iniciatives que han anat sorgint a Guissona les últimes quatre dècades, l’última, la primera edició de la Cursa Backyard Ultra, pionera a Lleida, que es va organitzar el passat més d’abril amb 190 atletes. La celebració de dissabte passat va comptar amb una exposició de fotografies dels participants de la prova 40 anys, 40 cims i 40 dies, que es va celebrar els passats mesos de juny i juliol.