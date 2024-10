A punt la instal·lació de plaques a Montornès per aconseguir l'autosuficiència elèctrica

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Montornès acabarà aquest mes d’octubre el projecte d’instal·lació de trenta-sis plaques solars a la coberta dels vestidors de la zona poliesportiva per proveir el consultori, l’ajuntament, l’enllumenat públic, la bomba d’aigua municipal, el local social, el rellotge del campanar, el cementiri i l’aigua calenta i la llum dels vestidors del poliesportiu amb un pressupost de 63.000 euros. A l’agregat de Mas de Bondia es preveu instal·lar també unes altres vint-i-set plaques a la teulada de les antigues escoles per proveir el local social, el consultori i la bomba d’aigua del poble amb un cost de 63.207 euros. Tots dos sistemes disposaran de bateries per a l’acumulació d’energia per disposar-ne durant les nits. Segons indica l’alcalde, Dionís Oña, l’estalvi previst és d’un 40% d’energia elèctrica. A més, es projecta en cada nucli de població instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.