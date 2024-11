Nova jornada a Cervera per impulsar l'ocupació

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 25 persones desocupades van participar aquest dimecres en la V Jornada Connectem Segarra al Centre Cívic de Cervera. La iniciativa, organitzada per la Xarxa d’Ocupació Local (XIL), pretén afavorir la inserció laboral a la comarca.

Durant la jornada els assistents van poder escoltar dos testimonis de casos d’èxit d’inserció laboral. Amiraa Melkhael Abdelmalek, originària d’Egipte, va arribar a Guissona el 2021. La seua principal barrera per trobar feina va ser l’idioma i per això a través de l’Escola d’Adults de Guissona va aprendre català i castellà. Després va participar en el Programa de Suport a les Dones en els Àmbits Rural i Urbà del consell comarcal en el qual li van oferir orientació laboral. Actualment, treballa a la Fundació bonÀrea després d’haver cursat la formació en sociosanitària. Va començar com a ajudant de cuina i menjador i ara és l’encarregada de torn. Amiraa va animar tots els participants a formar-se per tenir noves oportunitats.

Per la seua part, Maite Ortiz, veïna de Granyanella, es va veure obligada a reorientar la seua carrera laboral després d’un accident domèstic. Amb el suport del Servei d’Autoocupació d’Aspid va decidir emprendre i obrir la seua botiga Essència de Farigola a Cervera. “Aquest negoci em va donar la vida (...) és la millor decisió que vaig poder prendre”, explica.

Finalment, els assistents van participar en un taller per definir el seu trajecte professional a càrrec de la psicòloga Raquel Venque, un espai que els va servir per identificar i potenciar les seues competències clau per aconseguir el seu objectiu laboral. La Xarxa d’Ocupació Local (XIL) és un conjunt d’entitats sense ànim de lucre del territori que treballen per fomentar l’ocupació a la Segarra.