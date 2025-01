Obres que permetran portar aigua a l'Anoia

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

La setmana que ve arrancaran obres a Sant Guim de Freixenet que permetran portar aigua a Montmaneu, a l’Anoia. Es tracta d’un petit transvasament fora de la conca de l’Ebre a les conques internes de Catalunya sol·licitat anys enrere, i s’emmarca en treballs per millorar la xarxa de bombatge entre Freixenet i el Turó del Magre.

L’alcalde de Sant Guim, Francesc Lluch, va explicar que es tracta d’una actuació necessària per atendre l’augment de la demanda d’aigua. En els últims quatre anys, la població ha augmentat un 20% i ha passat de 1.039 a 1.259 habitants. En els períodes estivals, els veïns tenien poca pressió d’aigua i, de forma puntual, fins i tot es quedaven sense subministrament. L’edil va assenyalar a més que “és una xarxa d’aigua envellida” de més de 39,3 quilòmetres, dels quals un 40% és de fibrociment “que s’haurà de retirar progressivament”. El projecte preveu renovar 5 quilòmetres de canonades de fibrociment i se substituiran per altres de PVC entre l’estació de bombatge de Freixenet i el dipòsit del Turó del Magre. A causa de la sobrepressió a què està sotmesa la infraestructura i l’obsolescència del material, es produeixen ruptures que provoquen pèrdues d’aigua. També se substituiran dos equips de bombatge de Freixenet per ampliar la capacitat hidràulica, que passarà de 45 m3/h a 60. Aquestes obres permetran portar a terme l’actuació, prevista per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), de connectar la xarxa d’aigua de la Segarra amb l’Urgell, l’Anoia i la Conca de Barberà a través del Segarra-Garrigues. L’ampliació de la capacitat hidràulica de la infraestructura permetrà que Montmaneu pugui connectar-se a aquesta xarxa, una reivindicació històrica d’aquesta localitat de l’Anoia. En un futur no es descarta ampliar el subministrament a altres municipis, com és el cas de Pujalt. Les obres es van adjudicar a l’UTE Segarra per 488.607 euros. Estan finançades per l’ACA i Gestió d’Aigües de la Segarra i està previst que acabin en sis mesos. Segons l’alcalde, entre 2021 i 2024 s’han invertit 206.900 euros a renovar la xarxa d’aigua. Aquests treballs han millorat el rendiment de la xarxa actual, que és del 87,4%. Això significa que la resta d’aigua es perd a causa de fuites. “El 2015 estava per sota del 60%”, va dir l’alcalde. Al gener també començaran obres per substituir un tram de la canonada principal de fibrociment.