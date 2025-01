Més de 300 veïns firmen en contra de la futura llei d'alta muntanya

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 300 veïns de la Segarra han presentat al·legacions contra la nova llei d’alta muntanya que el departament de Territori de la Generalitat preveu aprovar durant el primer semestre del 2025. Segons l’avantprojecte d’aquesta llei, sis municipis de la comarca deixarien de ser considerats zones de muntanya, concretament dels Altiplans Centrals. Es tracta de Sant Guim de Freixenet, Estaràs, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, Ribera d’Ondara i Talavera.

Des del consell comarcal i els ajuntaments han instat els veïns a presentar firmes en contra de la futura llei i ara aquestes administracions també presentaran les seues al·legacions. Al seu torn, el president del consell, Ramon Augé, va explicar que aquesta exclusió implicaria una pèrdua de recursos per a aquests municipis. “Històricament havien tingut ajuts per millorar camins i accessos als nuclis”, va dir, i va assenyalar que tenien més punts a l’hora d’optar a ajuts com els del Pla Únic d’Obres (PUOSC).

L’alcalde de Sant Guim de Freixenet i expresident del consell, Francesc Lluch, va explicar que, entre tots els municipis de la comarca, rebien al voltant de 62.000 euros. Segons l’edil, aquests ajuts van quedar paralitzats després de la crisi del 2008, “però si ens exclouen de la llei, ja no podrem rebre’ls mai més”, va lamentar. A finals de novembre, alcaldes de la Segarra van sol·licitar als principals grups del Parlament, PSC, ERC i Junts, que s’incloguessin els seus municipis en la futura llei. A més, han mantingut diferents reunions amb els municipis dels Altiplans Centrals afectats d’altres comarques, com la Conca de Barberà, l’Anoia o el Bages, per treballar conjuntament.

L’alcalde de Ribera d’Ondara, Francesc Sabanés, i el de Talavera, Ramon Trullols, es reuniran avui amb la delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, per abordar aquesta qüestió. “Ens perjudicaria molt l’exclusió perquè tenim molts quilòmetres de camins”, va dir Sabanés. Així mateix, un dels motius principals pels quals Torà i Biosca van voler marxar de la Segarra i passar a formar part del Solsonès va ser per poder rebre més ajuts, al ser una de les comarques amb la distinció d’alta muntanya.

Des del Consell també reclamen que Sanaüja sigui considerada una zona de muntanya per la seua geografia.

Una categoria que també vol tenir el municipi de Sanaüja