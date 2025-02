Les comarques de Lleida ja compten amb una nova discoteca

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

Cervera tindrà una nova discoteca després de més de 10 anys sense cap a la comarca. Avui s’inaugurarà Elit a les instal·lacions del mític Pub Panoramic. Obrirà cada cap de setmana, els divendres, dissabtes i festius, de les 00.00 a les 06.00 de la matinada.

Ariadna Bartoló Ibars i David Figuerola Ibars, veïns de Cervera, són els impulsors del projecte. Ella es dedica a la ciència i la investigació, i el seu cosí al món de la construcció. Ara han decidit emprendre aquesta aventura sense deixar les seues professions. “Volem que la gent de Cervera, de la comarca i voltants tinguin un lloc de lleure nocturn per poder sortir fins a les sis de la matinada sense haver de desplaçar-se mitja hora o una hora”, explica Bartoló.

El local obrirà les portes aquesta nit amb DJ Feren i DJ Bacardit com a artista convidat

La idea va sorgir a finals del 2022 i, des d’aleshores, van començar a treballar per obrir el local. “Feia anys que estava tancat i no s’adequava a la normativa vigent”, comenten. El local tindrà dos sales obertes: una amb un ambient chill, per poder fer una copa i xarrar, i la més gran per a aquells que vulguin ballar.

La inauguració d’aquesta nit comptarà amb DJ Feren, que serà el resident, i DJ Bacardit com a convidat. “Hi haurà música comercial, remembers.. Música coneguda que pugui agradar a tothom”, assenyala Bartoló, encara que també organitzaran festes temàtiques en què tinguin cabuda altres estils. “Estem oberts a tot”, resumeix. L’entrada serà per a majors de 18 anys i tindrà un cost de nou euros amb consumició. En un futur no descarten obrir la terrassa a la tarda. “Estem molt il·lusionats, a veure com respon la gent”, diuen.

En la dècada dels anys vuitanta del segle passat, les instal·lacions d’Elit van acollir un minigolf. Posteriorment, des del 1998 fins al 2007, va obrir el Pub Panoramic, que juntament amb BigBen, Wonder i Musicland va ser una de les discoteques de referència a la demarcació amb espectacles i DJ nacionals. Després va obrir com a Daho la Sala i del 2011 al 2014 com a BB2. Feia onze anys que el local estava tancat.

A Cervera es mantenen oberts el Pub La Bombolla, la Cova, el Magic, i el Casal Club de forma puntual. Al llarg d’aquests últims set anys van tancar el Pub Noctàmbul i el Manhattan.