El Festival de Pasqua celebra el quinzè aniversari del 10 al 19 d’abril

El Festival de Pasqua ja té les dates oficials per a la pròxima edició. Del 10 al 19 d’abril del 2025, Cervera celebrarà el quinzè aniversari del festival referent a Catalunya de la música clàssica catalana.

Jordi Armengol repetirà aquest any en la direcció artística i, aviat, es presentarà la nova programació. De moment, es pot avançar que la proposta artística d’aquesta edició inclourà un total d’onze produccions musicals que es concretaran en quinze concerts. Com és habitual, les actuacions es repartiran per diversos espais de Cervera, com el Paranimf i l’Auditori Municipal. També s’estan preparant activitats paral·leles com conferències, presentacions de llibres i projeccions audiovisuals, entre d’altres.

Per la seua banda, l’alcalde, Jan Pomés, en l’últim ple del gener va garantir la continuïtat del festival després que l’any passat advertís que potser no es podria celebrar per falta de fons. El certamen té un pressupost de 80.000 euros i l’ajuntament ha aconseguit que la Generalitat augmenti un 10 per cent la seua aportació. En total finançarà un 60 per cent del cost, uns 48.000 euros. La resta se sufragarà entre la Paeria, la Diputació i la recaptació obtinguda de la venda d’entrades per a l’esdeveniment.