L’Ateneu, epicentre cultural

La companyia Cia24.42circ va estar com a resident a l’Ateneu i va actuar el 2 de febrer passat. - C. MARSIÑACH

El Teatre Municipal Ateneu s’ha convertit en l’epicentre cultural de Guissona. Aquest mes de febrer fa dos anys que va obrir les portes amb les instal·lacions renovades després de més de deu anys d’obres. L’ajuntament i l’Associació de l’Ateneu de Guissona gestionen l’equipament de forma conjunta. El 2024 ha consolidat la programació cultural i artística, a la qual van assistir 3.638 persones, pràcticament un 50% més que l’any anterior. Hi caldria sumar uns altres 2.345 espectadors de les dos pel·lícules de cine que es projecten mensualment de la mà del Circuit Urgellenc i el Cicle Gaudí, i el de les propostes teatrals de la Xarxa dirigides al públic infantil i juvenil promogudes des de l’Associació de l’Ateneu de Guissona. El teatre té una capacitat per a 398 persones.

“Aquest equipament ha canviat la nostra realitat, Guissona ha fet un salt a nivell cultural, hem vist propostes de primera línia i l’estem gaudint moltíssim”, explica la regidora de Cultura, Agnès Pla. Gràcies a les instal·lacions han pogut oferir espectacles que fins al moment no es podien programar per carències tècniques. Abans de la inauguració, des del consistori van promoure moltes actuacions de carrer, algunes propostes al Centre Catòlic i les de gran format al pavelló.

En aquests dos anys han passat per l’Ateneu reconeguts artistes com Leandre Clown, Judit Martín, Peyu o Manu Guix i Elena Gadel, entre d’altres. Segons Pla, també aposten per artistes i grups del territori com Grepp Teatre o Alea Teatre.

L’Ateneu també ha suposat obrir una finestra per a les entitats: “El que pretén ser l’Ateneu des del minut zero és la casa de cultura de tothom”, explica Pla. Se’ls ofereix un ús gratuït a l’any i uns preus de lloguer més assequibles.

L’ajuntament manté convenis amb l’Aula d’Extensió Universitària o la Parròquia de Guissona perquè puguin fer ús de la Sala Galeria de forma regular, una sala polivalent que pot acollir conferències, presentacions de llibres o tallers, entre altres. L’any passat va acollir l’entrega dels premis Sikarra.

També han llogat el teatre a companyies o entitats per oferir les seues actuacions com per exemple l’Orquestra Julià Carbonell, el Conservatori de Cervera, amb el seu espectacle de l’Espill Encantat, o l’Escola d’Art Ondara, entre d’altres. Aquestes propostes s’afegeixen a la programació anual i fan créixer la diversitat d’espectacles. L’espai també se cedeix de forma gratuïta a artistes que vulguin fer residències, amb la condició que a l’acabar presentin al teatre la seua producció.

El president de l’Associació de l’Ateneu, Josep Balart, assenyala que l’equipament ha suposat una “gran oferta cultural” per a Guissona. En aquests dos últims anys han passat de 300 a 450 socis. Els títols de socis en alguns casos inclouen més membres de la família i els permeten tenir descomptes en els espectacles. Comptant tots els familiars, són prop de 1.000 persones les que formen part de l’associació.

La reforma es va impulsar el 2004

n El 2004 es va renovar la junta de l’Associació de l’Ateneu de Guissona i va impulsar les reformes de l’edifici, que va passar a ser de titularitat compartida amb l’ajuntament. L’entitat ocupa l’espai del Saló Rosa per a la secció de billar, escacs o els clubs de lectura, entre altres activitats. També s’encarreguen de la gestió del bar.