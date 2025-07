Projecten construir 36 habitatges protegits a Sant Guim de Freixenet

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

La Fundació Família i Benestar Social de Barcelona està interessada a promoure la construcció d’uns 36 habitatges amb protecció oficial (HPO) a Sant Guim de Freixenet en una parcel·la d’uns 2.800 metres quadrats ubicada al carrer Major, a l’entrada del poble per l’antiga carretera de Sant Ramon.

Segons l’alcalde, Francesc Lluch, el 65 per cent dels terrenys són de la fundació, l’altre 22 per cent pertany al bisbat de Solsona i un 12 per cent a l’ajuntament. L’entitat està en converses amb les dos institucions per a la cessió dels terrenys. La seua intenció és construir per fases tres blocs de pisos amb 12 habitatges cada un.

La Fundació Família i Benestar Social preveu acollir-se a les línies de finançament que la Generalitat ha posat en marxa per a operadors públics i privats amb l’objectiu de construir 50.000 habitatges protegits en sis anys.

D’aquesta manera, l’alcalde considera que aquest pla que ha impulsat el Govern és “molt positiu” però creu que s’hauria de pensar més en la realitat dels pobles petits: “Des del món rural revindiquem un barem dels preus de lloguer adequat al nostre entorn. I seria interessant que també hi hagués ajuts per a la rehabilitació d’habitatges ja existents o cases tancades. Als pobles és molt necessari per evitar la despoblació rural”, va opinar Lluch.

En els últims quatre anys, la població de Sant Guim de Freixenet ha augmentat un 20% i ha passat de 1.039 a 1.259 habitants. Segons l’alcalde, en aquests moments pràcticament no hi ha habitatges per llogar al municipi.

Per això, considera que aquest projecte és “molt interessant”, perquè permetrà que “els joves, la gent amb rendes baixes o la gent gran pugui accedir a un habitatge”.

L’edil va assenyalar que quan finalitzi la instal·lació de les tres noves empreses previstes en el polígon probablement “la demanda de l’habitatge augmentarà.

Es tracta de tres empreses de l’àrea metropolitana de Barcelona: Marta Pack, Capdepa Barcelona i Vendes Internacionals SA (VISA), que ampliaran les seues instal·lacions en el polígon de La Vaqueria i que crearan al voltant de 39 llocs de treball. Les bones connexions del municipi han propiciat que els empresaris apostin per traslladar-se.