El Festival de Pasqua de Cervera atansa la música a un miler d’alumnes

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA

El Festival de Pasqua de Cervera va arrancar ahir al matí amb el tradicional concert escolar. El Gran Teatre de la Passió es va omplir amb pràcticament un miler d’alumnes de diferents escoles de la Segarra que van assistir a l’espectacle teatralitzat Playlist, de la formació Aupa Strings. Va fusionar la música clàssica, el pop rock, el heavy metal, el jazz i el reggae i va aconseguir connectar amb els més petits.

Per al director artístic del certamen, Jordi Armengol, “és una manera d’atansar la música als més petits i que tots puguin tenir accés a la cultura”. Aquest espectacle va dirigit a alumnes des de primer fins a sisè de Primària.

Dissabte a les 20.00 hores tindrà lloc al Paranimf de la Universitat el concert inaugural Cançons d’aquí, a càrrec del Cor Infantil Amics de la Unió, un dels millors d’Europa. Prèviament, a les 17.30 h, l’Auditori Municipal acollirà la conferència de l’escriptor Jordi Lara sobre Juli Garreta, el compositor a qui està dedicat el festival aquest any.

Diumenge tindrà lloc el concert Garreta i Marigó: la música catalana un segle després, a càrrec de l’orquestra Camerata de Música Catalana. Allà s’estrenaran dos obres de nova creació del pianista Carles Marigó. Dimecres vinent tindrà lloc el concert maridatge Mompou revisat: Impressions íntimes, a càrrec del pianista Lluís Capdevila i el contrabaixista Miquel Àngel Cordero.

El 17 d’abril serà el torn del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, amb un homenatge a Salvat-Papasseit. L’endemà, s’estrenarà el concert teatralitzat Enigma Garreta i el 19 d’abril es tancarà el festival amb Del Modernisme de Garreta a la cobla del segle XXI, interpretat per la Cobla Sant Jordi. D’aquesta manera, en total, el certamen comptarà amb 15 concerts.

Vuit concerts de proximitat i activitats paral·leles

El Festival de Pasqua d’aquest any comptarà amb vuit concerts de proximitat que s’estrenaran el 18 d’abril. Es tracta de concerts simultanis de curta durada en llocs emblemàtics de Cervera. Tindran lloc a les 11.30 i a les 13.00 hores i es podrà escoltar Anna Urpina, al violí, i Inés Moreno, al clavicèmbal a l’església de Sant Joan. A les mateixes hores, actuaran Joan Martí-Frasquier, al saxòfon baríton, al Museu Comarcal de Cervera.

El dissabte 19 d’abril també hi haurà dos concerts de proximitat simultanis. D’una banda, Romain Garioud, al violoncel, i Daniel Blanch, al piano, a l’Auditori Municipal, i d’altra banda, el quintet SenArts a la Casa Sabater. A la tarda es projectarà el documental Conxita Badia no existeix, dirigit per Eulàlia Domènech. El divendres 18 es presentarà el llibre Antologia sentimental de la música catalana, a càrrec del seu autor, Joan Magrané.