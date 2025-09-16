Detenen un home després d'assaltar una dona a Cervera i fugir per l'A-2
L’home, de 31 anys i amb antecedents, va ser interceptat a l’autovia amb la bossa sostreta i armes simulades dins el vehicle
Agents dels Mossos de la comissaria de Mollerussa van detenir divendres passat un home de 31 anys, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència.
Els fets van tenir lloc divendres a la tarda, quan es va produir un robatori violent a l’avinguda Duran i Sanpere de Cervera. Passades les 16 hores un home, tapat amb un mocador, va estrebar la bossa de mà a una dona que sortia d’un portal i va fugir amb un vehicle que tenia aparcat per les immediacions.
Amb les dades facilitades per la víctima i testimonis, es van coordinar les patrulles de les comarques properes i es van establir una sèrie de punts de control per localitzar el vehicle.
Poc després dues patrulles de la comissaria de Mollerussa, que es trobaven esperant a peu de l’A2 a Castellnou de Seana, van veure com passava el vehicle sospitós amb un únic ocupant.
Els mossos van iniciar el seguiment del vehicle fins que el van poder interceptar al quilòmetre 489 de la mateixa via. A l’interior del turisme van localitzar la bossa de mà sostreta, un ganivet, una destral i una pistola d’airsoft d’aparença real. El conductor va quedar detingut i va ser traslladat a la comissaria de Mollerussa per continuar les diligències policials.
El detingut, que tenia antecedents, va passar ahir a disposició judicial a Lleida.