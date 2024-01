Mig milió per a dos estudis del canvi climàtic de la UdL

Dos investigacions de la Universitat de Lleida (UdL) sobre l’adaptació al canvi climàtic han rebut mig milió d’euros d’una convocatòria d’ajuts de la Generalitat.

La primera aborda de forma interdisciplinària solucions per mitigar la deshidratació produïda per les onades de calor en les persones vulnerables de les comarques de Lleida. Està liderada per Teresa Botigué, professora del departament d’Infermeria i Fisioteràpia. La investigació té una durada de dos anys i se centra en persones majors de 75 anys amb plaça en una residència, temporers de la campanya de la fruita i alumnes de Primària.

Les investigacions estan liderades pels professors Teresa Botigué i Daniel Plaza

La segona investigació que ha rebut fons de la Generalitat està capitanejada per Daniel Plaza, professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària, Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV). El projecte vol donar un impuls interdisciplinari i multiescala de la diversificació amb lleguminoses com a estratègia de mitigació i adaptació.Aquesta és una iniciativa que “pretén generar coneixement i impacte socioeconòmic en la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic de l’agricultura catalana diversificant els cultius amb lleguminoses, ja que són capaces de fixar nitrogen atmosfèric en simbiosi amb bacteris i de proveir proteïna a la dieta humana amb una baixa petjada ambiental”, segons va explicar Plaza.