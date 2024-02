La Generalitat construirà a Alguaire una residència d’estudiants d’aviació

La Generalitat promou una residència per a estudiants a l’aeroport d’Alguaire, amb l’objectiu d’allotjar el creixent nombre de persones que reben formació a les seues instal·lacions per ser pilots i mecànics d’avions. Aquest projecte va rebre ahir un primer vistiplau de la comissió d’Urbanisme de Lleida: va aprovar modificar el pla urbanístic d’aquesta infraestructura per autoritzar-hi edificacions d’ús residencial. Així ho van indicar fonts de l’empresa pública Aeroports de Catalunya, propietària de l’aeroport. El nombre de places de la residència s’haurà de detallar en un projecte posterior.

Alguaire va tancar l’any 2023 amb 97 estudiants en cursos per a pilots i mecànics aeris, un 22% més que fa dos anys. La major part van ser alumnes de l’acadèmia de vol lituana BAA Training, amb seu a l’aeroport lleidatà. Per a aquest any, s’espera que el nombre de persones que reben formació al recinte aeroportuari arribi a superar les 400.

El creixent nombre d’estudiants ha començat a traduir-se en dificultats per trobar allotjament al poble d’Alguaire i en les localitats més properes a l’aeroport. Juntament amb la residència que la Generalitat proposa al recinte aeroportuari, també l’ajuntament d’Alguaire estudia altres solucions per acollir part dels estudiants que acudeixen a l’aeroport. La Generalitat de Catalunya fa anys que potencia usos industrials i de formació en aquesta infraestructura, que s’havia concebut inicialment per a vols comercials