L'esquí deixa cinquanta milions de negoci al Pirineu

Les sis estacions d’esquí del Pirineu català que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FCG) encaren el tancament de la campanya 2023-2024 després d’haver generat “un volum de negoci agregat de més de cinquanta milions d’euros a les valls de muntanya en les quals estan ubicades”, segons va informar l’empresa.

Dos de les estacions lleidatanes del grup, Espot Esquí i Port Ainé, donen per conclosa la campanya avui, mentre que la tercera, Boí Taüll, té previst prolongar-la fins al cap de setmana que ve.Les sis instal·lacions catalanes d’FGC han obert fins a un màxim de 125 dies malgrat que, “exceptuant el mes de març, marcat per les fortes nevades, aquest hivern s’ha caracteritzat per la sequera que ha afectat en tot el conjunt de Catalunya i per unes temperatures anormalment superiors a les que serien les habituals”, també al Pirineu, destaca FCG.“El bon estat de les pistes, la gran varietat de serveis i les múltiples activitats alternatives a l’esquí i el surf de neu han estat els elements fundamentals per poder consolidar unes xifres positives” al tancament de la temporada.La gestora de les estacions destaca el temps prolongat de la campanya a Boí Taüll, amb un total de 125 jornades, la diversificació d’activitats de Port Ainé i l’atractiu d’Espot Esquí com a àrea d’entrenament.

Boí Taüll encara obrirà les pistes el cap de setmana que ve i Port Ainé i Espot tanquen avui