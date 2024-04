El bus exprés entre Lleida i Alcarràs farà 24 viatges al dia per sentit

El departament de Territori incrementarà a partir del dilluns 6 de maig les freqüències de la línia de bus exprés entre Alcarràs i Lleida (e3) en nou expedicions per sentit. D’aquesta manera, augmentarà l’oferta del servei fins a les 24 freqüències per sentit (una mitjana d’una cada hora). Es tracta d’una millora del servei de transport públic per donar resposta a la creixent demanda d’aquest corredor, sobretot, en hores punta. Segons el departament, la línia va registrar el 2023 un total de 200.486 viatgers, un increment del 22% respecte als 164.308 passatgers del 2022. D’altra banda, la línia exprés e2 entre Alfarràs i Lleida ofereix des del 15 d’abril sis noves expedicions d’anada a Lleida i 4 de tornada durant els dies lectius. Una ampliació que també es va implementar per donar resposta a la demanda, que segons les dades del departament, va registrar el 2023 un total de 406.869 viatgers, un augment del 26,6% davant els 321.312 registrats el 2022.