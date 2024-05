Detingut a Alpicat amb 30.000 peces falsificades

detail.info.publicated Redacció

La Guàrdia Civil de Gipuzkoa, en el marc de l’operació Copisteria, ha desarticulat un grup de tres persones d’origen senegalès dedicat a la distribució i venda de roba esportiva falsificada de marques comercials de renom. Dos d’elles van ser arrestades l’any passat a Getaria, mentre que la tercera va ser detinguda el passat 25 d’abril a Alpicat.

En la primera fase, durant l’estiu de l’any passat, es va procedir a la detenció de dos persones al País Basc. Les indagacions posteriors per determinar l’origen de la mercaderia van permetre ubicar a la localitat d’Alpicat un altre individu que gestionava una nau en la qual s’emmagatzemava el material falsificat, procedent principalment d’Àsia, per a la seua distribució per diferents punts del territori nacional.

Per això, el passat 25 d’abril es va procedir a la seua detenció i consegüent registre del local, on es van intervenir unes altres 30.000 peces falsificades, que van requerir l’ús de vuit furgonetes de càrrega per al seu trasllat. Als tres homes investigats se’ls imputa un delicte contra la propietat industrial.