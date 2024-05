Emprendre en zones rurals i fixar població, el repte del Ticket Rural

Crear ocupació, riquesa, serveis bàsics i fixar població, especialment joves i dones. Aquests són alguns dels objectius del projecte Ticket Rural, una convocatòria d’ajuts del departament d’Acció Climàtica per afavorir la creació de microempreses no agràries en territoris rurals, així com el traspàs de negocis en funcionament. Aquestes subvencions s’emmarquen en el programa Leader per a pobles de fins a 10.000 habitants.

Els onze grups d’Acció Local Leader de Catalunya seran els encarregats del desplegament i la gestió d’aquests ajuts, que ascendeixen a dos milions d’euros. Es podrà sol·licitar en pobles que es troben dins de la zona Leader i arribaran a més de 500 municipis i al 70 per cent del territori català. Un ajuda que pot arribar als 35.000 euros i que no està vinculada a l’obligació de fer inversió. Els sol·licitants s’hauran de comprometre a mantenir l’activitat empresarial durant un mínim de cinc anys des del pagament de la subvenció.Des del consorci del Grup d’Acció Local (GAL) de la Noguera i el Segrià Nord van apuntar que es tracta d’un nou recurs per “donar suport als emprenedors rurals i consolidar d’aquesta manera noves empreses”, en paraules de la tècnica Gemma Cortada. Va assenyalar que en el GAL de la Noguera i el Segrià Nord hi ha prevista una dotació de 168.000 €. “A més d’ajudar a fixar població, facilita oferir serveis en pobles en els quals són escassos o no existeixen. Tot això beneficia la supervivència de municipis”. Els ajuts es poden sol·licitar fins al dia 26 de maig i els consells comarcals han preparat diferents sessions informatives per donar a conèixer les bases de la convocatòria.

Reempresa, una altra iniciativa a Lleida per conservar llocs de feina

El programa Reempresa, fruit d’un conveni entre el Patronat de Promoció Econòmica de Lleida i el Centre Reempresa de Catalunya, ha aconseguit conservar fins a 556 llocs de treball directes i ha contribuït a la continuïtat de 26 empreses des que es va iniciar el 2011. Des d’aleshores ha generat una inversió induïda a la província de 7,5 milions d’euros, segons el balanç que es va presentar a finals del 2023. Un dels negocis va ser el forn de pa de la Fuliola o una merceria a Corbins.