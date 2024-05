Provaran tecnologies per obtenir energia de plàstics i altres residus a la Noguera

La granja de Torre Santamaria de Vallfogona de Balaguer es convertirà en el banc de proves de noves tecnologies per obtenir energia a partir de plàstics i altres residus. Ho farà en el marc de tres projectes liderats pel grup lleidatà Sorigué, accionista majoritari juntament amb Axpo d’aquesta explotació ramadera, pionera a aprofitar les dejeccions ramaderes per produir biogàs, depurar-lo per convertir-lo en biometà i injectar-lo a la xarxa de distribució gasística.

Un d’aquests projectes, batejat com a Despoliplast, té com a objectiu produir combustibles líquids a partir de plàstics no reciclables. Suposarà provar en un entorn real tecnologies de despolimerització per descompondre aquests materials. L’objectiu és passar dels assajos en laboratoris al seu ús a gran escala. També s’estudiarà la possibilitat d’utilitzar el combustible resultant per produir hidrogen. Sorigué va apuntar que es treballarà amb plàstics procedents majoritàriament de desballestaments d’automòbils i que el projecte haurà de culminar al desembre. La firma col·labora amb el grup d’Aplicacions mediambientals i Industrials de la Catàlisi (AMIC) de la Universitat Rovira i Virgili (URV).Un altre projecte, denominat VAL2H2, busca desenvolupar tecnologies per generar, emmagatzemar i utilitzar hidrogen renovable. Sorigué va indicar que està previst elaborar-lo a partir de residus orgànics, entre ells materials “de difícil avaluació” com restes de poda. En un termini de dos anys, espera generar un quilo per hora d’hidrogen i experimentar el seu ús per produir electricitat mitjançant cèl·lules de combustible. Participen en aquest projecte la firma Indox, Eurecat, l’Institut d’Investigació de l’Energia de Catalunya, el Centre d’Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques i la URV.El tercer projecte, anomenat HarvRESt, busca integrar la producció d’energies renovables a les granges per descarbonitzar el sector, fer les explotacions ramaderes “climàticament neutres” i reduir el seu impacte ambiental. Des de la granja de Vallfogona, Sorigué recull dades de la seua planta de biometà per modelitzar la producció de biogàs a partir de residus agrícoles. També avalua el potencial dels nutrients recuperats com fertilitzants. Aquest projecte, finançat per la UE, monitora quatre casos a Espanya, Noruega, Dinamarca i Itàlia, i té catorze socis.

Intel·ligència artificial per reutilitzar les aigües residuals

El centre tecnològic Eurecat Lleida participa en un projecte per millorar la gestió de recursos hídrics, que planteja l’ús de noves tecnologies per regenerar i reutilitzar les aigües residuals i els nutrients que contenen per utilitzar-los en regs agrícoles de forma segura. Aquesta iniciativa, batejada com iRAIN, preveu utilitzar intel·ligència artificial per a la gestió de dades procedents de satèl·lits, drons, xarxes de sensors i altres fonts d’informació per determinar amb precisió la demanda d’aigua en cada moment i satisfer-la amb cabals residuals prèviament depurats per reutilitzar-los. A més d’usos agrícoles, hauran de ser aptes també per a indústries. Eurecat coordina el vessant tècnic i científic del projecte, en el qual participen l’empresa Facsa, dedicada a la gestió d’aigües, i vuit entitats més: Giditek, Aquacorp, Azud, Airbus, Telespazio, Saltó, Akis i el centre tecnològic CATEC.