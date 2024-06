Converteixen una casa d’Almatret en Museu de la Vida Rural

Pepe Guillermo és un veí d’Almatret de 79 anys que ha convertit un antic corral i part d’una casa en un Museu de la Vida Rural perquè les noves generacions no oblidin la història.

Les peces estan classificades per temes: eines per segar i batre, per llaurar, estris utilitzats a la mina de carbó, i objectes de la llar|casa. “La majoria de les peces són del segle XX però tambien hi ha algunes del XIX que he anat recopilant, meues i donades pels veïns i alguns visitants”.

Entre el més destacable, un tractor dels anys cinquanta de la marca Porsche. També és un aparador de com era la vida durant la Guerra Civil i, de fet, guarda una cistella amb bales que no han estat fetes detonar.

El pis superior de la casa dels seus avis es manté com si la vida s’hagués parat el 1936, amb el mobiliari original del menjador, el dormitori i la cuina amb revistes i vestits. “Ensenyo el meu patrimoni a estudiants que venen a veure el museu sobre energies renovables i a tots els que m’ho demanen amb cita prèvia. També m’ofereixo a portar-los al Cengle de la Pena, escenari de la batalla de l’Ebre."