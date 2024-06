Obres per millorar el pou que dona aigua a la localitat

L’ajuntament de la Granja d’Escarp ha sol·licitat ajuts a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per rehabilitar el pou d’aigua subterrània que proveeix la població, la qual cosa implica la instal·lació de sistemes de telecontrol que permetran l’automatització i un millor aprofitament, així com col·locar un comptador per a la gestió de la despesa.

A més, es col·locaran sistemes que garanteixen la qualitat, ja que l’aigua del pou prové directament del Segre i presenta terbolesa. Es preveu l’adequació de l’entorn i la instal·lació d’una tanca. En conjunt costarà més de 50.000 euros. El pou és l’únic punt de captació i proveïment de la localitat, va explicar l’alcalde, Manel Solé. L’aigua va directa del pou a la potabilitzadora. D’altra banda, l’ajuntament executarà una pèrgola fotovoltaica al pàrquing d’autocaravanes, la qual cosa permetrà un estalvi de més de 10.000 euros anuals. Per un altre costat, les obres del futur Espai Jove i Sala Multiusos de la localitat avancen a bon ritme i està previst que finalitzin ben aviat. Membres del consistori van dur a terme una visita d’obres a les antigues escoles del poble. Costaran 70.000 euros i estan finançades amb ajuts del Govern. Solé va explicar que es convocarà una reunió amb l’associació de joves per determinar com es podrà gestionar aquest equipament.