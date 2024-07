Alguaire inaugurarà un centre de dia l'any que ve

Alguaire haurà d’estrenar el proper any un centre de dia per a la tercera edat. L’ajuntament ha donat l’aprovació inicial al projecte per habilitar-lo a l’edifici municipal que acull ja altres equipaments públics com el casal sociocultural i el consultori mèdic. El document, que ha iniciat aquesta setmana el període d’exposició pública, planteja una ampliació d’aquest immoble aprofitant part de l’espai que ara ocupa una àmplia terrassa a la part posterior, i calcula que els treballs suposaran una inversió de 275.536 euros.

El consistori espera poder iniciar les obres cap a finals d’aquest mateix any per inaugurar el 2025 aquest nou equipament, amb una superfície d’uns 170 metres quadrats. El projecte inclou la construcció d’una sala polivalent de més de 80 metres quadrats, espais per a infermeria i control de medicació, i lavabos i dutxes adaptats a persones amb mobilitat reduïda, entre altres dependències. Aquestes se sumaran als equipaments que ja existeixen a l’edifici, construït durant la dècada dels anys vuitanta del segle passat.

L’alcalde d’Alguaire, Joan Guillaumet, va explicar que el futur centre de dia tindrà capacitat per acollir 28 persones i donarà resposta a “l’alta demanda de serveis sociosanitaris en horari diürn” al municipi. Va indicar que inclourà infermeria, menjador, recuperació i higiene per a la tercera edat. Serà un servei d’atenció integral en l’àmbit rural (SAIAR). Així, el primer edil va recalcar que l’objectiu és “que les persones grans puguin viure a casa seua com més temps millor” mitjançant serveis que els facilitin la vida diària. “Aquest és el nou paradigma”, va assegurar. Juntament amb la construcció del centre de dia municipal, el consistori planteja també, més a llarg termini, la creació d’un servei d’atenció sociosanitària a domicili. Ara per ara no hi ha cap data prevista per posar-lo en marxa.