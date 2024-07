Detingut un fisioterapeuta acusat d'abusar de quatre clientes al Pont de Suert

Els Mossos d’Esquadra van arrestar dimarts passat un fisioterapeuta de 38 anys acusat d’abusar sexualment de diverses clientes al Pont de Suert. L’home oferia serveis de fisioteràpia i rehabilitació en un centre ubicat al carrer del Monestir de Lavaix de la capital de l’Alta Ribagorça, on hauria fet tocaments a almenys quatre dones. Les presumptes víctimes serien de Balaguer, Vilaller i Sitges.

Segons ha pogut saber aquest diari, la Policia catalana va rebre la primera denúncia dimarts, quan una de les víctimes va manifestar que cap a les 12.00 hores d’aquell mateix dia va acudir a la consulta i, durant la sessió de fisioteràpia, va patir tocaments als genitals. Els agents han pogut determinar que hi ha almenys tres dones més que haurien estat agredides pel sospitós, encara que la investigació continua oberta per determinar si hi ha més víctimes. Segons fonts properes al cas, el detingut va passar dijous a disposició del jutjat de Tremp i hauria quedat en llibertat amb càrrecs.

Casos similars a Lleida

Fa un any, els Mossos van arrestar un fals osteòpata acusat d’abusar de clientes en un centre de la Bordeta, a Lleida. L’home hauria fet tocaments i insinuacions de caràcter sexual a les víctimes. També l’agost del 2016 va ser detingut el propietari de tres clíniques dentals a Bellpuig, les Borges Blanques i el Pont de Suert per col·locar càmeres de vídeo ocultes als banys i als vestidors dels seus centres per espiar empleades. Els Mossos li van trobar més de 1.000 vídeos de caràcter íntim de sis dones a l’ordinador, a més de gravar també una menor de 7 anys, filla d’una les seues treballadores. El febrer del 2014, també un massatgista lleidatà va ser condemnat a pagar una multa de 5.320 € per fer tocaments a una dona durant una sessió de massatge.