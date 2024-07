L'aeroport de Lleida-Alguaire acull simulacions de rutes logístiques comercials amb drons

detail.info.publicated acn

L'aeroport de Lleida-Alguaire ha estrenat un nou vertiport experimental, acollint la realització d'exercicis i operacions logístiques comercials amb drons. La nova estació es farà servir per drons petits i mitjans, i s'incorpora a l'estació de grans dimensions de proves per a vehicles aeris no tripulats inaugurada l'octubre de 2023. Les simulacions que s'han dut a terme aquest dimecres són exercicis i operacions rutinàries per fomentar l'adopció de la tecnologia U-space, serveis i procediments digitals que proporcionen accés segur i eficient a l'espai aeri per als vehicles autònoms. Això, en el marc del projecte U-ELCOME, en el qual participen Aeroports de Catalunya, la UPC i la UAB, i que compta amb 51 socis internacionals.

Durant la jornada d'aquest dimecres també s'ha fet una sessió formativa, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),orientada al personal de l'Aeroport de Lleida-Alguaire, Aeroports de Catalunya i proveïdors de serveis Skyway. Aquesta sessió ha aprofundit en els conceptes generals d'U-space, la seva arquitectura de serveis, i en els sistemes USSP (proveïdors de serveis U-Space), els quals hauran de proveir serveis als operadors de dron.

Aquesta setmana s'han desenvolupat també un conjunt d'operacions dron intensives, emulant un corredor logístic entre la ciutat de Lleida i l'aeroport. Aquest exercici pretén avaluar com realitzar la integració de l'espai aeri U-space al voltant d'una infraestructura aeroportuària. D'aquesta manera, s'han fet simulacions demostratives per a presentar les eines que han de facilitar la coordinació entre els operadors dron i els gestors aeroportuaris.

El futur de les operacions dron, tan comercials com a l'àmbit de la seguretat, es centra al voltant del desplegament de la tecnologia U-space. Aquesta tecnologia consisteix en una arquitectura de serveis digitals orientats a proveir serveis de planificació estratègics i de suport a l'execució tàctica. A més, facilitarà els vols dron en escenaris d'alta densitat d'operacions, on és necessari un nivell de seguretat d'acord amb el nivell de risc incrementat.

D'aquesta manera, l'aeroport lleidatà segueix apostant per projectes tecnològics i innovadors, amb l'objectiu d'atraure projectes d'empreses emergents o empreses dels sector, així com també projectes de noves tecnologies aplicades als nous combustibles o a la nova mobilitat aèria.