Almatret, sense aigua potable des de dilluns per un herbicida i farà anàlisi en 4 dies

Els veïns d’Almatret porten des de dilluns passat sense aigua de boca i no podran tornar a consumir-la, com a mínim, fins dimarts vinent.

Els resultats de l’última anàlisi del servei d’aigües de la Diputació van constatar que l’aigua estava contaminada per un plaguicida anomenat metolaclor, per la qual cosa el consistori va alertar per ebando de restriccions per beure i cuinar fins nou avís. L’alcaldessa del municipi, Jennifer Nadal, va explicar que “no és una substància tòxica però supera el paràmetre permès per a consum humà”, i va afirmar que “els altres usos estan permesos, fins i tot que el consumen animals”.

Dilluns vinent s’analitzarà de nou l’aigua del dipòsit, que capta en alta del riu Ebre, per determinar si ja és apta per al consum. Els resultats es demoraran unes 24 hores, i en cas de ser favorables, quedaran anul·lades les restriccions l’endemà. Si aquesta substància persisteix en el cabal, l’ajuntament valorarà comprar garrafes d’aigua per repartir-les entre els veïns. L’alcaldessa va recordar que a l’octubre estarà en marxa la nova estació de tractament d’aigua potable, que millorarà notablement la qualitat del subministrament.