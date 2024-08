La calor omple de banyistes les platges en rius i pantans de Lleida un altre dia a 40 graus

Banyistes al riu al seu pas per Camarasa refrescant-se per la intensa calor. - PAU PASCUAL

La calor ha omplert aquest cap de setmana de banyistes les zones d’interior de Lleida, com és el cas del pantà de Sant Llorenç de Montgai i de diversos trams del Segre a Camarasa. Segons l’alcaldessa, Eli Lizaso, aquest cap de setmana i el que ve són períodes en els quals l’afluència és massiva. Val a recordar que l’ajuntament ja ha contractat agents cívics per controlar aquests espais naturals. De fet, ha suprimit la zona de pícnic a la coneguda Platgeta, dins de l’àrea protegida de Maria Rúbies, al no poder afrontar la recollida d’escombraries i residus que es generava en aquest lloc de bany del riu, i ha limitat l’accés i establert un aforament limitat. Tot això s’emmarca dins de la campanya de sensibilització per aconseguir un turisme sostenible al municipi.

Les altes temperatures també han activat el pla Alfa en fase 3, atès que la presència d’una multitud de banyistes incrementa el risc que es produeixin incendis com el de Foradada, ja controlat (més informació a la pàgina 10). Lizaso va indicar que està terminantment prohibit fer foc a la zona i, de fet, estan vetades les barbacoes. “Són àrees que s’han habilitat per banyar-se i res mes”, va dir. Els embassaments i rius de Lleida funcionen a l’estiu com a veritables platges d’interior. Unes trenta empreses exploten zones de riu i embassaments, com és el cas de Canelles.El d’ahir va ser el setè dia en què Lleida ciutat va arribar als 40 graus, segons les dades facilitades per ClimadeLleida. Des del passat 14 juliol fins ahir diumenge s’han registrat 26 dies per sobre dels 35 graus i una temperatura mitjana de 29,2° (37,4° i 21°). L’estiu del 2014 va ser l’últim en el qual es van registrar aquestes dades. La previsió és que els termòmetres vagin baixant a partir de demà (vegeu les claus).

Massiva afluència per fer esports aquàtics

Els esports d’aventura centrats en l’aigua van ser també un dels principals reclams dels visitants del Pirineu. Durant aquest cap de setmana l’afluència va ser massiva, segons va explicar el president de les Associacions d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolçet. El més demandat van ser totes les activitats relacionades amb la Pallaresa, els embassaments i els barrancs en un cap de setmana d’afluència massiva. Les previsions també són excel·lents de cara al que ve, ja que el dijous 15 és festiu. Les altes temperatures registrades també al Pirineu han fet que la demanda fos molt alta. La majoria dels clients són d’interior de Catalunya, encara que, segons explica Dolçet, cada vegada augmenten més els aficionats, principalment al rèfting, del País Basc i València. Pel que fa a l’estranger, també es nota una presència més elevada dels clients que venen de França, els Països Baixos, Bèlgica, la Gran Bretanya i Alemanya.L’alta ocupació d’aquests primers dies del mes en hotels, càmpings i cases rurals del Pirineu ha multiplicat de forma molt notable en la majoria dels casos la població que tenen els municipis de les comarques de muntanya la major part de l’any.