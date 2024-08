La calor i la falta de pluges disparen la demanda d'aigua per al reg

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La demanda d’aigua per al reg s’ha disparat per la combinació de les elevades temperatures i l’absència de pluges en les últimes setmanes, factors que està posant a prova la capacitat de subministrament dels grans canals.

Segons recull l’informe d’embassaments de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), les reserves dels pantans que proveeixen els principals sistemes de regadiu de Lleida han disminuït en 64,2 hm3 en una setmana: 29 a l’Urgell, 21,6 a Pinyana i la zona baixa del Canal d’Aragó i Catalunya i 13,6 a la part alta d’aquest.Aquest volum de consum s’ha duplicat en tres setmanes, des dels 32 hm3 de mitjans de juliol, i supera per segona setmana consecutiva els 60 per la caiguda de les aportacions a causa de l’estiatge, que ha situat per sota del cabal ecològic alguns trams de les capçaleres del Segre i de l’Éssera, i el simultani augment de la demanda per a reg. No obstant, unes reserves del 57% de la capacitat apunten a un final de campanya sense restriccions.La demanda més significativa es deu al seu torn a l’augment de les temperatures i l’absència de pluges.La primera, amb una setmana seguida (i més de vint dels 30 últims dies) per sobre dels vint graus a les zones de reg de Pinyana i l’Aragó i Catalunya, segons les dades del SAIH (Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica) de la CHE (més informació a la pàgina 34), està disparant la demanda d’aigua dels cultius a l’estimular l’evapotranspiració. La segona inclou, segons l’Aemet, el dèficit de precipitacions del 61% a Mollerussa, el 59% al Soleràs i el 94% al Vilosell al juliol.