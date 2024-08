El Canal d'Urgell reclama modernitzar ja les primeres 11.000 hectàrees

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La comunitat de regants del Canal d’Urgell reclamarà al nou Govern de la Generalitat que prioritzi les obres de modernització, en concret la primera fase que abasta unes 11.000 hectàrees amb una inversió de més de 130 milions d’euros, que va negociar amb l’anterior conselleria d’Acció Climàtica sense resultats. El president de l’organisme, Amadeu Ros, va indicar que ben aviat se sol·licitarà una entrevista amb el nou conseller socialista d’Agricultura, el lleidatà Òscar Ordeig, per impulsar aquesta actuació vital per al reg històric. Ordeig va defensar en una de les seues primeres declaracions que era necessari incentivar fórmules de col·laboració entre regants, Govern i Govern central per escometre aquesta actuació pendent des de fa anys. Ros va remarcar que els regants del Canal d’Urgell estan disposats a col·laborar i a “pagar el que puguem pagar” d’aquesta primera intervenció per suprimir el reg a manta progressivament en més de 70.000 hectàrees.

Val a recordar que eliminar-lo i aplicar nous sistemes de proveïment mitjançant la construcció de basses que distribueixin l’aigua per gravetat, entre altres actuacions, comportarà una despesa que s’acosta als 1.500 milions d’euros, segons el projecte elaborat pel Canal.De moment, a mitjans del mes passat van començar les primeres obres aquest gran projecte de modernització de la superfície regable que consisteixen en la construcció de tres basses de regulació i la impermeabilització de diverses conduccions. La secretària d’Estat d’Agricultura, Begoña García, que va presidir la inauguració, va instar el pròxim Govern de la Generalitat en aquestes dates a liderar el projecte de modernització del Canal d’Urgell.