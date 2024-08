Funcionaris de la presó exigeixen més seguretat

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Mig centenar de treballadors del Centre Penitenciari Ponent es van tornar a concentrar ahir davant de les portes de la presó quan es complien cinc mesos de l’assassinat d’una cuinera a mans d’un intern a la presó de Mas d’Enric, a Tarragona. Els concentrats van tenir paraules en record de la seua companya Núria López i van tornar a exigir al Govern que implementi mesures urgents davant de l’increment de les agressions. Fonts sindicals van explicar que diumenge passat es va produir un incident al mòdul 6 que va obligar a reduir i aïllar un reclús que en va agredir un altre i els funcionaris que van intervenir-hi, però sense causar-los lesions greus. Van denunciar que aquest reu ja ha protagonitzat altres agressions en diferents presons catalanes. Així mateix, van criticar que la consellera sortint de Justícia els ha enviat un email per acomiadar-se “sense fer autocrítica ni tenir un record per la Núria”. Per això, confien que el nou conseller, Ramon Espadaler, prengui les mesures necessàries que fa temps que reclamen. També hi va haver una concentració ahir de funcionaris a la presó de Mas d’Enric.