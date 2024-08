Crida contra els espolis en el medi natural

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals van fer ahir una crida a la ciutadania a favor del respecte envers el medi natural i el seu patrimoni. El cos va recordar que la legislació prohibeix la recerca de restes arqueològiques o paleontològiques (excepte amb autorització) i, si es troben per atzar, cal avisar l’administració.

Des del 2011, el cos ha localitzat i documentat més de 4.000 elements que conformen el patrimoni cultural català. Entre les construccions més habituals hi ha forns de calç, molins hidràulics o pous de gel. Més enllà d’aquests elements de tipus preindustrial, hi ha altres construccions i estructures molt diverses, com les creus de terme i creus commemoratives, que representen el 22,8% dels elements documentats. Seguidament, hi ha un 15,14% d’elements inventariats del grup de forns. Així mateix, les anomenades estructures d’aigua suposen un 12,8%. Els elements vinculats a la Guerra Civil o les estructures relacionades amb la ramaderia o restes de tipus militar i eclesiàstic també són objecte d’inventari. És competència dels Agents Rurals la protecció i la custòdia del patrimoni cultural en el medi natural.